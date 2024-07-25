Неизвестные обстреляли машину с гражданскими в Курской области

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Baza: неизвестные в военной форме открыли стрельбу в Курской области

Неизвестные люди в военной форме обстреляли гражданский автомобиль в Курской области, сообщает Baza .

В результате происшествия один человек получил ранение. Очевидцы говорят, что открывшие стрельбу были одеты в военную форму.

Инцидент произошел вечером 24 июля недалеко от деревни Мартыновка в Суджанском районе Курской области. Неизвестные открыли стрельбу по автомобилю Lada Priora. В нем, предположительно, ехали два человека.

Пассажир, которому 21 год, был ранен, он проходит лечение в больнице. Злоумышленников, открывших стрельбу, разыскивают. Военный следственный отдел СК РФ проводит расследование.

Ранее в пункте военной дислокации в Белгородской области произошла стрельба. Погибли люди.