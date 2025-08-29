Неизвестные кидаются булыжниками в грузовики на Новорижском шоссе

Водителей, чей маршрут пролегает через Новорижском шоссе, предупредили о неизвестных, которые кидают в грузовики булыжники. Общий ущерб от их действий уже составил 3 млн рублей, сообщает Baza .

Впервые хулиганов заметили на трассе в муниципальном округе Истра 13 августа. Они укрылись за стенами моста, бросили в грузовик тяжелый камень. Булыжник пробил люк. Водитель пострадал — ему посекло осколками разбитого стекла лицо. Сама машина получила повреждения, которые оцениваются в 469 тыс. рублей.

14 августа хулиганы снова пришли на это же место. Они бросили булыжник в кабину фуры. У грузовика остались вмятины, ремонт оценивается в 265 тыс. рублей.

Всего за три дня неизвестные повредили как минимум пять фур одной компании. Общий ущерб составил 3 млн рублей. Водители обратились в прокуратуру и попросили задержать хулиганов, предоставив доказательства их вины.

