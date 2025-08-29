Грузовик и легковушка столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве — видео
Фото - © скриншот
В столичном районе Молжаниновский на Ленинградском шоссе столкнулись грузовой и легковой автомобили, сообщает «МК: срочные новости».
Авария произошла во время дождя. Движение транспорта затруднено.
Судя по видео с места ДТП, поврежденная легковая машина стоит около отбойника, а грузовик развернуло на две полосы.
Утром в пятницу также несколько машин столкнулось на юге МКАД. Из-за данной аварии образовалась большая пробка.