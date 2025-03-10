Неизвестные хулиганы переставили буквы на мемориале рабочим Ногинска

Неизвестные вандалы поменяли местами буквы и похитили ряд знаков препинания в памятной надписи, посвященной рабочим Ногинского литейно-механического завода и Глуховского хлопчато-бумажного комбината имени В. И. Ленина, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал «Live24 Ногинск» .

Об осквернении вандалами мемориала сообщили жители муниципалитета.

«Рабочие и служащие Литейно механического завода Г уховского х опчато бумажного комбината имени ВИ.Ленина п гибшие в боях за свободу и зависимость нашей Родинь в Великую Отечественную воину», — гласит новый вариант памятной надписи на мемориальной доске.

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