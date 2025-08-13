Неизвестная украла фигуру Путина, стоящую возле салона красоты в Краснодаре

Изначально у входа в салон, где находится фотозона с уличным зеркалом, была установлена фигура турецкого актера Керема Бюрсина, сыгравшего роль Серкана Болата в популярном сериале «Постучись в мою дверь». По словам сотрудников заведения, девушкам она нравилась, но вот мужчины отнеслись к ней недоброжелательно. Они «дрались» и «выясняли отношения» с картонным Бюрсином.

В один день фигура была испорчена, так как на ней кто-то попрыгал. На ее место поставили фигуру президента РФ. По словам работников салона, многие гости фотографировались с ней. Однако недавно фигуру украли.

Момент кражи попал на видеокамеры. На них видно, как девушка берет картонного Путина и уносит его с собой. В салоне отметили, что пока не обратились в полицию. Там надеются, что фигуру вернут добровольно. Но если такого не произойдет, сотрудники готовы заказать новую фигуру.

Ранее неизвестные повредили лицо у памятника Иосифу Сталину в Южной Осетии. Они отломали у бюста нос.