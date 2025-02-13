Недетский контент: хозяйка клуба для ребят снимала порно в комнате для праздников

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Организатор детских праздников в Находке снимала порно в комнате для мероприятий

Девушка, которой принадлежит центр для проведения детских праздников «Давай поиграем» в Приморском крае, предположительно, снимала порно в комнате для мероприятий. Мамы детей обнаружили контент 18+ на сайте по продаже эротического видео и высказали недовольство по поводу поведения известной в Находке аниматорши, сообщает Mash .

Девушка днем проводит детские мероприятия, а по вечерам и ночам, как считают родители юных посетителей, снимает вместе с супругом порно. Происходит это в тех же комнатах, где играют малыши.

Домашнее видео формата 18+ случайно обнаружила одна из мам. Затем она разослала его всем подругам.

На кадрах такие же камин, стулья, декорации и прическа, как у аниматорши. Контент платный. За одно видео придется заплатить 10 долларов.

Информация шокировала местных мам. Они отказываются от услуг центра и просят закрыть его.

Владелица «Давай поиграем» сказала, что никогда видео для порносайтов не снимала. Она планирует разобраться, кто распространил эту информацию.

Ранее сообщалось, что в Черногории разыскивают основателя секты Константина Р. Его подозревают в записи «ритуального порно».