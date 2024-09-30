«Нечем дышать»: лифт с 11 пациентами застрял в столичной поликлинике

В московской поликлинике застрял лифт с пассажирами внутри. В нем находятся 11 пациентов, среди которых беременная, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в городской поликлинике №115 в Щукино. 11 человек оказались заперты в лифте. Все они — пациенты медучреждения, которые пришли на прием утром.

В том числе в лифте застряла беременная, которая находится на 6-м месяце. Отмечается, что риска начала родов нет. В лифте оказалась и пациентка, перенесшая инфаркт.

В результате происшествия люди начали паниковать — в лифте тесно, им нечем дышать. Одну из пациенток удалось поднять через люк. Ей оказали экстренную помощь.