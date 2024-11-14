Неадекватные строители приставали к прохожим в Чертанове

В районе Чертаново в Москве произошел инцидент с неадекватными строителями. Мужчины приставали к прохожим, а затем устроили драку с бригадирами, сообщает Telegram-канал «Чертаново».

Капитальный ремонт идет по адресу: Сумской проезд, 12к1. Очевидцы заметили, что строители ведут себя неадекватно. Рабочие явно были одурманены алкоголем или запрещенными веществами.

Один из них зачем-то стал трогать припаркованный автомобиль, а затем пристал к пожилой паре. Он стал протягивать руки к женщине, а затем хватать мужчину, который с трудом передвигался с тростью. Другой двигался по странной траектории и кричал.

Очевидцы вызвали полицию. По их словам, сотрудники правоохранительных органов были на месте спустя 20 минут, но строители разбрелись по дворам. Полицейские стали проверять всех, кто имеет отношение к стройке, тем временем рабочие принялись разбирать забор.