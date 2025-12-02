Неадекватная россиянка задержала рейс из Дубая, так как ей не наливали выпить

Рейс уже был готов к вылету, когда одна из пассажирок стала вести себя неадекватно. Женщина бросалась на экипаж, других пассажиров, пыталась затеять драку, а потом и вовсе стала приставать к мужчине, который пытался ее успокоить.

Местная полиция была вынуждена вмешаться в ситуацию и задержать россиянку. Ее сняли с рейса, в том числе пришлось потратить время, чтобы отыскать багаж женщины. В итоге вылет задержали на два часа.

Ранее в Германии отчаявшиеся пассажиры, опоздавшие на рейс, нарушили правила и выскочили на территорию аэродрома, после чего начали бежать по взлетно-посадочной полосе с целью привлечения внимания пилота. Теперь в отношении мужчин возбудили административное дело.

