Двое мужчин пытались догнать взлетающий самолет в Германии

сегодня в 22:39

В Германии отчаявшиеся пассажиры, опоздавшие на рейс, нарушили правила и выскочили на территорию аэродрома, после чего начали бежать по взлетно-посадочной полосе с целью привлечения внимания пилота. Теперь в отношении мужчин возбудили административное дело, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно известно, что мужчины, увидев, что рейс Wizz Air начинает движение, разбили защитное стекло сигнализации и активировали систему открытия аварийного выхода на летное поле.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что по летному полю опоздавшие пассажиры добежали до самолета, но на борт их так и не пустили.

Теперь против обоих нарушителей начато административное производство за нарушение общественного порядка, а также проводится расследование на предмет соответствия их действий нормам авиационной безопасности.

В результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося выясняются.

