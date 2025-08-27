Неадеквата скрутили: задержан набросившийся с ножом на полицейских в Москве

Мужчину, напавшего с ножом на полицейских, задержали у жилого дома в Москве

Вооруженного ножом мужчину, который напал на полицейских на Щелковском шоссе, задержали и обезвредили у одного из жилых домов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции никто не пострадал. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Мужчина поджег два предмета на Щелковском шоссе. Очевидцы вызвали полицию. Во время задержания преступник достал нож и набросился на четверых правоохранителей, затем началась погоня.

На опубликованном видео показано, что один из полицейских достал резиновую дубинку и пытался нанести удары по агрессору. Тот в свою очередь размахивал ножом в разные стороны, а затем начал убегать.