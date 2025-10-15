Не знал о нюансе: россиянин влюбился в тайскую «девушку», а потом устроил погром

В Таиланде российский турист влюбился в «девушку», которая оказалась ледибоем*. Разъяренный парень вооружился камнями и разгромил его место работы, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на одном из пляжей Пхукета. Максим (имя изменено) познакомился с девушкой на берегу моря. Они беседовали, обменивались нежными взглядами и флиртовали. Россиянин был очарован и захотел продолжить общение. Однако выяснилось, что его новая подруга — ледибой*.

На следующий день обиженный Максим пришел в местное кафе, где работал его новый знакомый. Он пытался разбить витрину камнем и угрожал влиятельными людьми, которые, по его словам, могли закрыть кафе. Россиянина удалось прогнать, после чего на место вызвали сотрудников полиции.

Ранее в Таиланде ледибой* на мопеде украл у спящего после вечеринки российского туриста украшения на 2 млн рублей.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.