В Таиланде ледибой* украл у спящего туриста из РФ украшения на 2 млн рублей
Ледибой* в Таиланде обманул пьяного 54-летнего россиянина после вечеринки. Вор был на мопеде, сообщает SHOT.
После вечеринки нетрезвый россиянин уснул на обочине дороги. К нему на мопеде подъехала «девушка» и предложила познакомиться.
Затем транссексуал* стащил с туриста украшения, в том числе цепь из золота и кольцо с бриллиантом общей стоимостью 2 млн рублей. Пострадавший понял, что его обокрали, и обратился в полицию.
По камерам местные силовики отследили вора и пришли к нему домой. Там обнаружили одежду, в которой был ледибой* в момент совершения кражи, и некоторые украшения. Другие ценные предметы мужчина уже сдал в ломбард.
Ледибоя* будут судить.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.