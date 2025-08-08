В Таиланде ледибой* украл у спящего туриста из РФ украшения на 2 млн рублей

Ледибой* в Таиланде обманул пьяного 54-летнего россиянина после вечеринки. Вор был на мопеде, сообщает SHOT .

После вечеринки нетрезвый россиянин уснул на обочине дороги. К нему на мопеде подъехала «девушка» и предложила познакомиться.

Затем транссексуал* стащил с туриста украшения, в том числе цепь из золота и кольцо с бриллиантом общей стоимостью 2 млн рублей. Пострадавший понял, что его обокрали, и обратился в полицию.

По камерам местные силовики отследили вора и пришли к нему домой. Там обнаружили одежду, в которой был ледибой* в момент совершения кражи, и некоторые украшения. Другие ценные предметы мужчина уже сдал в ломбард.

Ледибоя* будут судить.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.