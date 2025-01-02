«Не видели ничего подобного»: Маск о взрыве Cybertruck в Лас Вегасе

Бизнесмен и владелец компании Tesla Маск прокомментировал взрыв электромобиля Cybertruck в Лас Вегасе у Башни Трампа, сообщает газета «Известия» .

«Вся команда руководителей Tesla сейчас расследует это дело <…> Мы никогда не видели ничего подобного», — написал предприниматель на своей странице в соцсети X.

Маск уточнил, что поделится информацией по мере ее поступления.

Электромобиль Tesla Cybertruck взорвался в четверг, один человек погиб, семеро получили ранения. Власти США расследуют происшествие как возможный теракт.