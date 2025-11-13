Не уступила место: агрессивная женщина ударила пассажирку Мосметро головой о поручень

Девушка получила сотрясение мозга после того, как одна из пассажирок набросилась на нее в вагоне столичного метро. Агрессивная дама избила пострадавшую, потому что та не уступила ей место, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам девушки, она сидела в вагоне метро и держалась рукой за поручень. К ней подошла другая пассажирка. Она оперлась о поручень и тем самым зажала девушке руку. Москвичка попросила немного ослабить хватку, после чего пассажирка отошла и заняла другое свободное место.

Однако вскоре женщина вернулась обратно и снова стала прижиматься к девушке. Она потребовала, чтобы та освободила место. После этого, по словам пострадавшей, агрессивная дама набросилась на нее. Женщина ударила москвичку локтем в челюсть, а затем схватила ее за волосы и начала бить головой о поручень.

После этого к агрессивной даме подбежал взрослый сын. Он разнял пассажирок и обратился к пострадавшей: «А почему вы не уступили место моей матери?»

Девушка получила сотрясение головного мозга легкой степени. Она обратилась в полицию.

Ранее парень напал на девушку в жилом комплексе «Яркий» в Казани. Он разбил ее головой стеклянную дверь, а затем протащил свою жертву за волосы к выходу.

