«Не спали всю ночь»: жителей столичного ЖК 12 часов пытали пожарной сигнализацией

Пожарная сигнализация более 12 часов работала в ЖК «Любовь и голуби» в столичном районе Западное Дегунино. Жильцы хотят обратиться в прокуратуру, сообщает «Осторожно, новости» .

Сирена зазвучала около полуночи. Отключить ее не получалось на протяжении более 12 часов. По словам жильцов, это было похоже на пытку — люди так и не смогли выспаться. Ночью они обратились в управляющую компанию, но та не ответила на звонки.

По словам очевидцев, в 8:30 в УК все же откликнулись на мольбы жителей. Там сказали, что решат проблему «в ближайшее время», но в итоге сигнализация продолжила звучать.

Затем в УК рассказали, что произошла авария на сети отопления, в результате которой было затоплено помещение пультовой. Все оборудование было отключено от сети и поставлено на просушку, поэтому вырубить сирену было невозможно.

Однако жильцы обвинили сотрудников УК в бездействии, потому что в круглосуточной диспетчерской ночью им никто не ответил. Люди собираются обратиться в прокуратуру, чтобы добиться компенсации.

