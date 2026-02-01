Неизвестный искал закладку и разгромил подъезд в столичном ЖК
Фото - © Telegram/Baza
В ЖК «Амурский парк» в Москве этим утром жильцы увидели разгромленный подъезд на нескольких этажах, сообщает Baza.
В доме на нескольких этажах были выбиты и помяты электрощитки, металлические дверцы, для открытия которых нужны ключи. С петель дверей неизвестный снял резинки стопперов, а также частично разобрал потолки.
На полу в подъезде валялись бумажные свертки, а на лестницах между этажами жители обнаружили курительную трубку.
Горожане считают, что виновник погрома искал в доме закладку. Злоумышленника стали вычислять по записям с камер наблюдения. На них видно, как по подъезду ходит и что-то ищет мужчина с рюкзаком.
Сейчас соседи хотят через управляющую компанию ЖК подать заявление в полицию.
