Участник СВО зарезал собутыльника в Москве, который отказался от помощи в заключении контракта о прохождении военной службы. При этом убийца заявил жертве: «Не служил — не мужик», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Трагедия произошла в ночь на 4 ноября 2023 года. Группа мужчин отдыхала в столичном баре на улице Ощепкова в Москве. К ним присоединился ветеран СВО 32-летний Денис К. Он рассказал о свой службе и предложил новому знакомому из компании, Руслану М., помочь отправиться в зону спецоперации.

Тот заявил, что сам давно мечтал вступить в ЧВК «Вагнер», но от помощи в заключении контракта отказался, заявив, что сам сможет этим заняться. Спустя время Денис с целью вызвать на драку подкараулил Руслана на улице и сказал ему: «Не служил — не мужик».

Потасовку вовремя сумела остановить очевидцы, оппоненты пожали друг другу руки. Но вскоре Денис достал нож и нанес Руслану 6 ударов. Свою вину мужчина признал, но на суде заявил, что его спровоцировали. Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

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