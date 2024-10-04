Боец ЧВК «Вагнер» сел в тюрьму на четыре года за избиение друга до слепоты

«Осторожно, новости»: боец ЧВК «Вагнер» избил до слепоты друга за отказ в помощи

Житель Можайска, состоявший в ЧВК «Вагнер», эмоционально воспринял отказ приятеля делать ремонт на своей даче и набросился на него. От ударов подручными предметами мужчина ослеп, сообщает « Осторожно, новости ».

Андрей Ш. из Можайска отправился в зону спецоперации в качестве бойца ЧВК «Вагнер». В ходе боевых действий он получил ранение ноги, был удостоен медали «За отвагу».

После этого мужчине разрешили вернуться домой, в Можайск. Там Андрей Ш. попросил у соседей помощи по хозяйству на даче, ведь передвигаться с раненой ногой было трудно.

Жители населенного пункта сформировали цветник, приобретали для бойца ЧВК «Вагнер» продукты питания, алкогольные напитки, приносили дрова. Через некоторое время Андрей Ш. решил сделать навес на даче и попросил помочь в этом знакомого. Он сказал, что согласен, но делать ремонт так и не явился.

Андрея Ш. ситуация разозлила. Он пришел к знакомому в квартиру с частью арматуры и ножкой от стула. После чего избил приятеля.

Во время инцидента знакомый говорил бойцу ЧВК «Вагнер», что договоренностей о ремонте дачи между ними на самом деле достигнуто не было. В первые дни после избиения пострадавший не шел в больницу, поскольку боялся гнева Андрея Ш.

Через время мужчина почувствовал себя хуже. Он все же пришел в больницу.

У пострадавшего обнаружили сильную травму глаза. В результате избиения мужчина потерял зрение.

Начался суд. Андрей Ш. пытался доказать, что якобы это пострадавший на него напал первый. Однако судья занял позицию избитого и отправил бойца ЧВК «Вагнер» в колонию общего режима на 4 года.

Ранее вернувшийся с СВО житель Казани устроил поножовщину из-за девушки. Пока он был в зоне боевых действий, лучший друг встречался с его дамой сердца.