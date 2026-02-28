«Не решаюсь выйти на улицу»: российские звезды об обстреле Дубая

«Иран атакует Дубай. Только что при мне на пляже ПВО обезвредили три ракеты. Это очень страшно… Моя мама была в аэропорту, но все рейсы отменили. Я сижу в отеле и не решаюсь на улицу выйти», — рассказала Линникова.

При этом дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, также отдыхающая в Эмиратах, постаралась всех успокоить. По ее словам, ситуация «не настолько критична, как ее преподносят новостные источники».

В Дубае также проводят время певица Хана и ее муж Пашу. Днем ранее артистка выложила семейное видео, однако 28 февраля ее аккаунты молчат. Ее супруг, в свою очередь, опубликовал снимок с побережья, сопроводив его подписью: «Пока гремело, чуть помедитировал».

Ранее сообщалось, Дубай попал под обстрелы со стороны Ирана после того, как Израиль ударил по Тегерану. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что началась масштабная военная операция, направленная на то, чтобы у Ирана не было собственного ядерного оружия.

Актриса Юлия Пересильд застряла в дубайском аэропорту после того, как власти закрыли воздушное пространство на фоне ударов Ирана по военным базам США в ОАЭ.

