Не разобралась со шлагбаумом: в Краснодаре мужчина избил охранника после жалобы жены

Мужчина избил охранника в Краснодаре, который якобы не давал проехать его жене

В Краснодаре взбешенный мужчина напал на пожилого охранника коттеджного поселка, решив, что тот не давал проехать его супруге. Выяснилось, что женщина сама не смогла разобраться со шлагбаумом, сообщает Baza .

Инцидент произошел 19 сентября вечером в коттеджном поселке «Николино парк». Неизвестный неожиданно ворвался в каморку к охраннику и начал угрожать ему. Неадекват требовал, чтобы пожилой мужчина извинился перед его женой. Когда охранник попытался возразить, на него накинулись с кулаками.

Позднее выяснилось, почему неизвестный решил напасть на пожилого человека. Оказалось, что он таким образом мстил за жену, которая ранее столкнулась с трудностями при проезде в поселок.

Судя по камерам, женщина подъехала к шлагбауму на праворульном автомобиле. Она несколько раз пыталась открыть шлагбаум с помощью карты. Однако он тут же закрывался каждый раз, когда она доходила до автомобиля. Женщина решила, что над ней издевается охранник. Приехав домой, она рассказала обо всем мужу.

Вскрылось, что шлагбаум оснащен сенсорным датчиком. Он срабатывал, когда женщина проходила мимо него, и закрывал въезд.

Ранее неадекватный мужчина избил лифт из-за несостоявшегося свидания с двумя девушками. Таким способом он сорвал злость, а затем покинул подъезд.