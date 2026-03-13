Не пускают в квартиру: участник СВО месяц живет на лестничной клетке в Чите

Сожительница не пускает ветерана СВО в квартиру в Чите

Участник СВО из Читы вернулся домой после ранения, но сожительница не пустила его в квартиру. Он уже месяц живет на лестничной клетке, сообщает газета «Вечорка» .

Мужчина проживал с сожительницей в квартире одного из домов на ул. Новобульварная. Он ушел на СВО, получил ранение и вернулся домой, но теперь женщина отказывается его впускать.

По словам очевидцев, ветеран СВО уже месяц вынужден жить на лестничной площадке. Сначала соседи его жалели, однако мужчина стал дебоширить оторвал провода в подъезде. Его забрали в полицейский участок, а затем отпустили.

Также, по словам очевидцев, мужчина пристрастился к спиртному.

«Он пьет и спит. Его жалко, и надо как-то помочь. Сожительница его на контакт с соседями не идет», — рассказала одна из жительниц.

Она также подчеркнула, что мужчина прописан в квартире. По какой причине сожительница его не хочет впускать, неизвестно.

