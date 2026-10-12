«Не поставила плиту на замок»: кошка сожгла белоруске квартиру и погибла сама

В белорусском городе Солигорск кошка погибла, включив плиту на кухне и устроив пожар в квартире хозяйки.

Владелица квартиры Анастасия рассказала, что в момент происшествия семья находилась в Минске. Кошка случайно включила индукционную плиту, на которой стояла кастрюля с супом.

«Это очень страшно. Все труды и деньги, вложенные в квартиру, все потрачено. Мы не прожили там и двух лет. Особенно тяжело потерять в этот момент нашу кошку. Она была членом нашей семьи», — написала пользовательница stasya445.

Анастасия отметила, что перед отъездом забыла поставить плиту «на замок» и впредь «обязательно будет так делать».

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