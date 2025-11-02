Не понравилось, что гавкнула: мужчина швырнул собаку об стену в Петербурге
В подъезде дома на улице Маршала Говорова в Санкт-Петербурге мужчина швырнул маленькую собаку об стену, сообщает РЕН ТВ.
Неизвестному не понравилось, что собака проявило к нему интерес. Она гавкнула и направилась в сторону мужчины. Тогда он схватил поводок и швырнул животное в стену, сказав хозяйке: «Придержи собаку свою, а то она не доедет вообще».
Мама девушки, которая была с пострадавшей собакой, обратилась в полицию.
Ранее петербурженка отравила десятки бездомных котов, живших в подвале дома.
