Не понравилось, что гавкнула: мужчина швырнул собаку об стену в Петербурге

В подъезде дома на улице Маршала Говорова в Санкт-Петербурге мужчина швырнул маленькую собаку об стену, сообщает РЕН ТВ .

Неизвестному не понравилось, что собака проявило к нему интерес. Она гавкнула и направилась в сторону мужчины. Тогда он схватил поводок и швырнул животное в стену, сказав хозяйке: «Придержи собаку свою, а то она не доедет вообще».

Мама девушки, которая была с пострадавшей собакой, обратилась в полицию.

Ранее петербурженка отравила десятки бездомных котов, живших в подвале дома.

