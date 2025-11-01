Трупы лежат в подвале: петербурженка отравила десятки бездомных котов

Как рассказали жильцы, в подвале дома долго жили примерно 20 котов. Этим летом животных стали подкармливать две пенсионерки с соседней улицы. Они всегда убирали за котами, мыли миски для еды, а на корм скидывался «весь двор». В середине лета одна из соседок начала угрожать сердобольным любительницам животных расправой. К ней присоединились двое мужчин, которые несли дежурство около подвала, прогоняя пенсионерок.

«Все началось, когда в доме сделали ремонт. Виктория стала говорить, что нечего разводить грязь. Хотя у нас нет закона, запрещающего кормить животных, в подвале специально были открыты окна. Угроз ни от кого не поступало, кроме Виктории. У нее самой есть собака, поэтому для всех нас стало шоком, что человек, имеющий животное, может быть настолько неадекватным», — поделились горожане.

В конце лета агрессивная соседка напала на одну из пенсионерок с перцовым баллончиком. Соседи рассказали, что пострадавшая не стала писать заявление в полицию, так как ей угрожали мужчины, поддерживающие напавшую, и из-за проблем с сердцем, но она продолжила кормить животных.

Утром 15 октября противница котов рассыпала возле подвала какое-то вещество, похожее на хлорку. На записи с камер видно, что женщина подошла к подъезду с большим мешком.

Из-за яда почти все коты в подвале умерли. После этого соседи с первых этажей стали жаловаться на «удушающий запах». В полиции не стали принимать заявление. А после убийства котов соседка угрожала горожанке, обратившейся по инциденту к силовикам.

«Один сосед выяснил, что в 2002 году она уже на кого-то нападала, у нее было судебное разбирательство», — пожаловались жильцы.

Он добавили, что трупы отравленных животных из подвала все еще не убрали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.