«Не покупаешься особо»: улицы Сочи ушли под воду из-за сильного ливня

сегодня в 12:41

В Сочи из-за сильного ливня затопило улицы. В районе Хоста одноименная река вышла из берегов, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, что уровень воды в реке достиг критических отметок. Ряд сочинских улиц оказался под водой.

При этом, по словам местных жителей, море остается спокойным, в нем только «слегка подкрасилась вода». А в районе Хоста наступил водный «армагеддон».

«Вот такая сегодня Хоста. Не очень-то покупаешься в ней», — отметил местный житель на видео.

В настоящее время вода из реки зашла на территорию городской больницы и затопила подвальные помещения.

