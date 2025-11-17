Не поделили девушку: курсанты ДонВОКУ подрались с приезжими в Камышине

сегодня в 12:40

Курсанты Донецкого училища подрались с приезжими из-за девушки в Камышине

Массовая драка произошла между курсантами Донецкого военного училища и приезжими в Камышине. Ребята не поделили девушку, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

Курсанты ДонВОКУ сейчас проходят обучение в Камышине. Один из них провожал девушку домой, когда внезапно столкнулся с группой приезжих.

Они напали на курсанта толпой и избили его. Узнав о произошедшем, старшекурсники поспешили отомстить.

Молодые люди вступили в драку с обидчиками, которая переросла в массовое побоище. На опубликованных кадрах видно, как оппоненты дерутся на улице.

Отмечается, что наказать за произошедшее хотят именно курсантов.

Ранее пьяные подростки толпой избили полицейского в Воркуте, который попытался пресечь их хулиганские действия. В отношении 17-летнего зачинщика, который первым напал на правоохранителя, возбуждено уголовное дело.

