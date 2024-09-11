Не опять, а снова: очередное ЧП с трамваем случилось в Кемерове

сегодня в 12:18

В Кемерове трамвай сошел с рельсов, собрав пробку

В Кемерове случилось очередное ЧП с участием трамвая, кадры которого очевидцы опубликовали в социальных сетях. На них видно, что на Кузнецком проспекте трамвай сошел с рельсов, сообщает «Сiбдепо» .

По данным пользователей, на месте ДТП образовалась пробка из четырех трамваев.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой кемеровской КЭТК, инцидент произошел в 12:04 среды. Движение трамваев было восстановлено в 12:41 по местному времени. В результате ЧП никто не пострадал.

Произошедшее — не первый инцидент с трамваем в Кузбассе. 9 сентября один из трамваев в Кемерове потерял боковое стекло прямо на ходу. Обошлось без пострадавших.

В результате столкновения трамваев 6 июля в Кемерове пострадали более 140 людей, один человек погиб.