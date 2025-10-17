Не надо: грабитель в банке отказался брать из кассы более 100 тысяч рублей

Грабитель в банке в Новокузнецке отказался брать более 100 тысяч рублей

Скромный грабитель с оружием и в маске ворвался в банк на улице Кирова в Новокузнецке, он взял только 100 тыс. рублей, больше денег ему не нужно было, сообщает Baza .

Мужчина с пистолетом и рюкзаком угрожал работницам банка. Но женщины не растерялись. Они разговаривали с грабителем и предложили ему больше денег.

— У нас еще есть деньги! — сказали женщины.

— Не надо…

Мужчина сказал, что заберет наличкой все, что они успели собрать, большего не возьмет. Сотрудницы банка также решили переубедить преступника красть деньги. Но мужчина тогда не выдержал и обещал их пристрелить.

В итоге злоумышленник взял нужную сумму и скрылся. Полицейские начали розыск грабителя.

