Не хотел уходить из метро: неадекват напал с ножом на сотрудника охраны
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
В Москве задержали 39-летнего мужчину, который не хотел покидать метро после закрытия и напал с ножом на охранника, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Инцидент произошел на станции «ЦСКА». Мужчина попытался остаться в метро, несмотря на закрытие.
К пассажиру подошел охранник. Он попросил мужчину покинуть станцию. В ответ тот начал вести себя агрессивно, ударил охранника руками.
Затем дебошир достал нож и нанес пострадавшему ранения. Охраннику потребовалась помощь врачей.
Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента и привлечение фигуранта к уголовной ответственности.
Ранее школьница в Татарстане жестоко зарезала брата и пыталась расправиться с бабушкой. Конфликт начался из-за замечания.