Не хотел уходить из метро: неадекват напал с ножом на сотрудника охраны

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Неадекват напал с ножом на сотрудника охраны в московском метро

В Москве задержали 39-летнего мужчину, который не хотел покидать метро после закрытия и напал с ножом на охранника, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на станции «ЦСКА». Мужчина попытался остаться в метро, несмотря на закрытие.

К пассажиру подошел охранник. Он попросил мужчину покинуть станцию. В ответ тот начал вести себя агрессивно, ударил охранника руками.

Затем дебошир достал нож и нанес пострадавшему ранения. Охраннику потребовалась помощь врачей.

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента и привлечение фигуранта к уголовной ответственности.

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