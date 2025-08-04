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Школьница в Татарстане жестоко зарезала брата и пыталась расправиться с бабушкой

В Мензелинске в Республике Татарстан произошло шокирующее происшествие. 2 августа малолетняя девочка с кухонным ножом напала на родственников, зарезала своего брата и пыталась убить бабушку, об этом сообщает KazanFirst .

Конфликт начался с банального замечания. 11-летняя девочка увлеченно играла в мобильном телефоне, когда ее старший брат попросил ее отправиться спать. Это замечание спровоцировало агрессивную реакцию.

В результате инцидента мальчик получил множественные ножевые ранения и скончался на месте происшествия. После этого юная нападавшая направила нож против бабушки.

Экстренные службы вызвала 19-летняя сестра агрессивной школьницы. Известно, что девочка пыталась помешать ей сообщить о случившемся.

Предварительно установлено, что происшествие случилось в семье мигрантов, которая переехала в Мензелинск около года назад. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.