Не договорила: в студии украинского ТВ пропал свет во время ракетной атаки ВС РФ

Mash: свет пропал во время прямого эфира украинского ТВ после ударов ВС РФ

Свет пропал в студии украинского телеканала о время ракетной атаки Вооруженных сил РФ по военным объектам противника, сообщает Mash .

На опубликованых кадрах видно, как телеведущая в прямом эфире рассказывает о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не против дипломатического решения вооруженного конфликта. Затем в студии резко пропадает свет и девушка замолкает, не договорив слово.

В настоящее время электроэнергия отсутствует в ряде районов Киева, Хмельницкого и Льгова. Также в некоторых районов отсутствует водоснабжение. В районе Усатово Одессы горит электростанция.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 15 областей страны пострадали в результате массированной атаки России по объектам энергетической инфраструктуры.