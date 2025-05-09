NDTV: ВМС Индии наносят удары по Пакистану

Индийские ВМС наносят удары по многочисленным целям в Пакистане в рамках «операции возмездия», сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Отмечается, что индийские ВМС в Аравийском море начали операции против многочисленных целей в Пакистане рано утром в пятницу.

«После серьезной эскалации со стороны Пакистана в виде попыток ракетных ударов в Джамму и Кашмире… индийские ВМС начали операцию возмездия…», — говорится в сообщении.

В ночь на 7 мая по местному времени индийская армия нанесла ракетные удары по целям на территории соседнего Пакистана, расположенным в регионе Кашмир. Атака стала логическим продолжением политической напряженности, возникшей в конце апреля после нападения исламских террористов на туристов в подконтрольной Индии части Кашмира.

Однако большинство экспертов не верят в то, что очередной пограничный конфликт может перерасти в настоящую войну.