NBC: сотрудники Лувра не посчитали автовышку у здания подозрительной

Охрана знаменитого парижского музея Лувр в момент дерзкого ограбления не придала значения находящимся рядом с музеем автовышкам. Это объясняется тем, что подобная техника часто применяется для очистки оконных стекол, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC.

Позднее выяснилось, что работы по мойке окон не проводятся в выходные дни, о чем сотрудники музея в тот момент не знали.

«Теперь нам известно, что по выходным мойка окон не производится, но в тот момент это не вызвало у нас подозрений», — рассказала охранник Лувра Ванесса Мишо Валора.

Ранее сообщалось, что преступники проникли в парижский Лувр 19 октября и похитили коллекцию из девяти драгоценных украшений, в числе которых были тиары, серьги, колье и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам.

Одна из похищенных вещей — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — была обнаружена и возвращена в музей. Общая сумма ущерба от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.

По словам главы МВД Франции Лорана Нуньеса, грабители проникли в здание музея через окно, используя лестницу автовышки и «болгарку» для вырезания оконного стекла, после чего скрылись с места преступления на скутерах. По данным издания Parisien, в ограблении участвовала группа лиц — четверо злоумышленников, из которых двое непосредственно проникли в музей.

Ранее сообщалось, что двоих грабителей Лувра поймали в парижском аэропорту.

