NBC: полиция дважды приезжала на вызовы в дом к стрелявшему в школе в Миннесоте

Полиция дважды приезжала на вызовы в дом к стрелявшему в католической школе в американском городе Миннесота, когда он еще был подростком, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Отмечается, что офицеры прибыли в дом к подростку, чтобы проверить его состояние. За 2 года до вызова психиатрической помощи полиция также отреагировала на сообщение об «уголовном преступлении» в доме нападавшего, но кроме упоминания о закрытии дела в отчете умалчиваются все подробности происшествия.

В результате стрельбы пострадали14 человек, еще двое погибли. По предварительной информации, стрелявшего нашли мертвым.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему уже доложили о произошедшей стрельбе. По его словам, сотрудники Федерального бюро расследований незамедлительно прибыли на место инцидента. Президент также отметил, что администрация Белого дома продолжит следить за развитием этой трагической ситуации.