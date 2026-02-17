Названы личности погибших при взрыве в здании военной комендатуры в Ленобласти

сегодня в 21:14

При взрыве в здании военной комендатуры в Сертолове Ленинградской области погибли заместитель начальника полевого банка и двое контрактников, сообщает 78.ru .

Взрыв прогремел во вторник, затем произошло обрушение здания. Погибли три человека. Одного пострадавшего сумели вытащить из-под завалов.

Также было извлечено тело одного погибшего, добраться до остальных двух трудно. На месте происшествия продолжается разбор завалов, работает спецтехника.

Раскрыты личности погибших. Так, взрыв унес жизни заместителя начальника полевого банка майора Евгения А. и двух военнослужащих по контракту.

После трагедии возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Халатность».

