Число жертв взрыва в здании военной комендатуры в Ленобласти выросло до 3 Происшествия сегодня в 16:14 Фото - © Медиасток.рф

Количество жертв взрыва в здании военной комендатуры в Сертолове Ленинградской области увеличилось до трех человек, сообщает «78 | Новости».