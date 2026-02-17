Число жертв взрыва в здании военной комендатуры в Ленобласти выросло до 3

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Количество жертв взрыва в здании военной комендатуры в Сертолове Ленинградской области увеличилось до трех человек, сообщает «78 | Новости».

Ранее раздался взрыв в здании военной комендатуры. В результате ЧП есть жертвы.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших.

На месте происшествия сейчас находятся подразделения МЧС и Леноблпожспаса. Причины произошедшего устанавливаются.

