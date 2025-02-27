Названы две версии гибели борца с коррупцией из МВД на рабочем месте в Москве

«Ъ»: силовики изучают две версии гибели полковника МВД на рабочем месте в Москве

Силовики изучают две версии гибели полковника МВД и замначальника управления «П» Евгения Г., которого нашли в его кабинете в Москве. Правоохранители полагают, что самоубийство связано либо с семейными, либо со служебными проблемами офицера, утверждает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Следкому.

Коллеги полковника прибежали в его кабинет после 08:30. Там они увидели Евгения Г., который лежал мертвым.

Происшествие случилось спустя несколько минут после того, как замглавы управления «П», занимающегося борьбой с экономическими преступлениями на промышленных объектах, пришел на работу.

Следственный комитет проводит проверку в главке МВД. По данным «Ъ», правоохранители считают, что полковник мог убить себя из-за семейных или рабочих проблем.

Ранее Евгений Г. работал в подразделении собственной безопасности полиции. Позже он пришел в антикоррупционное ведомство МВД, где стал заместителем начальника управления «П».