Высокопоставленный полицейский покончил с собой в служебном здании в Москве

сегодня в 10:08

Полковник МВД покончил с собой в здании ГУ по борьбе с коррупцией в Москве

Тело полковника Евгения Головатого было найдено в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД РФ, расположенном в Рязанском переулке Москвы, сообщает «Коммерсант» .

Скорее всего, офицер покончил с собой в служебном кабинете.

Следователи начали доследственную проверку по данному факту. По результатам планируется принять процессуальное решение. Может быть возбуждено уголовное дело, например, о доведении до самоубийства.

Полковник был замначальника управления «П», ведущего борьбу с преступностью на крупных промпредприятиях.