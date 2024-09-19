Названа уловка спецслужб Израиля, увеличившая число жертв при взрывах гаджетов

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NYT: владельцы пейджеров в Ливане перед взрывом получили СМС на арабском языке

Чтобы заставить ливанцев поднести начиненные взрывчаткой пейджеры поближе к лицу, спецслужбы Израиля отправили на них сообщения на арабском языке, сообщает ТАСС .

О хитрой схеме написала газета The New York Times, сославшись на источники в израильской разведке.

Расчет был следующим: владельцы пейджеров, увидев такое СМС, должны были решить, что это сообщение от высшего руководства шиитского движения «Хезболлах». Они сразу же брали гаджет в руки, после чего раздавался взрыв.

Как заявляет издание, после массового взрыва пейджеров Ливан «погрузился в хаос», больницы оказались переполненными. Среди пострадавших не только сторонники движения, но и мирные жители.

Общее число пострадавших в результате массовых взрывов устройств связи в Ливане достигло почти 4,5 тыс. человек, еще 20 скончались.