Названа причина жестокого избиения школьницы в Иркутской области

Причина избиения школьницы в Иркутской области, где одноклассники нанесли ей по лицу удары шнуром и прижгли утюгом ноги, предположительно кроется во внутреннем конфликте в их компании, сообщает RT .

Об этом рассказала жительница села Большой Луг, где развернулись трагические события. По ее словам, жертва и главная обидчица ранее поддерживали дружеские отношения, однако во время каникул между ними произошла ссора. С началом учебного года бывшая подруга начала травить сверстницу.

«А потом и издеваться вот так», — добавила женщина.

Ранее RT выяснил, что группа подростков и до этого прибегала к запугиванию других учеников. Имеется информация о том, что некоторые местные жители даже обращались в правоохранительные органы.

