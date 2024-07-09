Названа причина обыска дома у экс-депутата Госдумы Драганова

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Обыск у экс-депутата Драганова связан с делом об уклонении от уплаты налогов

Во вторник к экс-депутату Госдумы Валерию Драганову пришли силовики и обыскали его дом, это может быть связано с делом об уклонении от уплаты налогов, сообщает Baza .

Во время обыска в доме Драганова работали оперативники из управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО Москвы.

Правоохранители искали документы, касающиеся «Российской буровой корпорации», где бывший депутат числился советником гендиректора. Самой компанией управляет его сын.

Дом экс-депутата обыскивали несколько часов. Силовики собрали документы и флешки. Они также опросили супругу Драганова и увезли в отдел полиции другого его сына, который находился в доме в этот момент.

Сам Драганов сейчас в Екатеринбурге. Он получил повестку к следователю в Москве.