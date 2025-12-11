Названа причина обрушения многоквартирного дома в Волгоградской области

сегодня в 16:25

Дом под Волгоградом мог обрушиться из-за нарушений при использовании газа

Власти назвали предварительную причину частичного обрушения многоквартирного жилого дома в городе Петров Вал Волгоградской области. По предварительной версии, происшествие, в результате которого пострадали четыре человека, включая ребенка, случилось из-за нарушений при эксплуатации газового оборудования, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров уже дал поручения по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим. Все раненые — трое взрослых и один ребенок — доставлены в медучреждения Камышина.

На месте происшествия по улице Ленина работают оперативные службы и глава муниципального образования. Отмечается, что возгорания после инцидента не последовало.

В настоящее время проводится обследование конструкций дома, а также идет работа по развертыванию пункта временного размещения для эвакуированных жителей.

Одного человека спасли из-под завалов после обрушения дома в Волгоградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России. Эвакуированы 48 человек, площадь обрушения — 90 квадратных метров.

