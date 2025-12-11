В Волгоградской области обрушился многоквартирный дом: есть пострадавшие

сегодня в 16:15

Трое взрослых и ребенок пострадали при частичном обрушении дома под Волгоградом

В городе Петров Вал Волгоградской области произошло частичное разрушение многоквартирного дома. В результате происшествия, предварительно, пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров дал профильным заместителям и руководителям органов власти ряд срочных поручений. Он распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим, провести обследование конструкций здания совместно со спасателями и развернуть пункт временного размещения (ПВР).

Возгорания на месте ЧП, по имеющимся данным, нет.

На данный момент известно о четырех пострадавших — троих взрослых и одном ребенке. Их доставляют в медицинские учреждения города Камышин.

На месте происшествия уже работают оперативные службы и глава муниципального образования.

