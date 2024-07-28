Названа причина нападения сына миллиардера Бажаева на полицейского в Москве

По данным пресс-службы столичного главка МВД РФ, сын участника списка Forbes Мусы Бажаева Тимур напал на полицейского из-за запрета пройти на закрытую территорию, сообщает ТАСС .

Вечером 27 июля правоохранители задержали Бажаева-младшего, избившего правоохранителя около «Лужников».

Следователи завели на Тимура уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Они будут ходатайствовать в суде о его аресте.

Сам предприниматель Бажаев заявил, что его сын ответит за драку с полицией, если он виноват.