Предприниматель Бажаев: мой сын ответит за драку с полицией, если он виноват

Предприниматель Муса Бажаев, прокомментировал информацию о том, что его сын Тимур Бажаев задержан за нападение на полицейского в столице. По словам мужчины, если его сын виноват, то будет отвечать, если нет, то нет, сообщает РИА Новости.

По словам предпринимателя, он не думает, что его наследник мог совершить неверные действия. Он уверен, что все будет хорошо.

«Мне об этом неизвестно пока. Я ни за что особо бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то замешан, то будет отвечать, а если этого нет — значит, нет», — отметил Бажаев.

Вечером 27 июля стало известно, что правоохранители задержали Тимура Бажаева за нападение на полицейского около «Лужников» в Москве, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).