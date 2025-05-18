Названа предварительная причина смертельного пожара в Богородском округе

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Смертельный пожар в Богородском округе начался с места зарядки электромобиля

По данным эксперта, очаг пожара, в котором погибли три человека, располагался под навесом, пристроенным к дому в Богородском округе, где заряжался электромобиль, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Пожар произошел утром в воскресенье в частном доме и гараже на улице Советской в деревне Молзино Богородского округа. В результате ЧП погибли супружеская пара и 79-летняя женщина.

По результатам осмотра места возгорания было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

С места трагедии специалисты изъяли фрагменты проводки, электрический щиток, аккумулятор от машины. По данному делу назначены экспертизы, в том числе пожаротехническая.