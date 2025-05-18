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Три человека погибли в пожаре в доме в Богородском округе

В районе 5 часов утра во воскресенье поступила информация о возгорании в частном доме и гараже на улице Советской в деревне Молзино в Богородском округе, в результате ЧП погибли три человека, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В огне погибли супружеская пара и 79-летняя женщина. Также пострадали еще трое членов семьи. Всем им оказывается необходимая медпомощь.

Ногинская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств трагедии, а также ход и результаты процессуальной проверки по этому происшествию.

Предварительно, возгорание началось в гараже, где стояли электромобили. Точные причины данного пожара специалисты установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Как уточнили в региональном главке СКР, на месте работают следователи и криминалисты. После этого будут назначены экспертизы и решен вопрос с возбуждением уголовного дела.