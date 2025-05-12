Названа предварительная причина пожара в особняке певца Цоя

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МЧС: особняк Анатолия Цоя в Подмосковье мог загореться из-за короткого замыкания

В понедельник пожар вспыхнул в загородном доме певца Анатолия Цоя в Подмосковье. Стала известна предварительная причина возгорания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области .

Загоревшийся дом артиста находится в красногорской деревне. Пламенем была объята одна из пристроек особняка, как утверждалось ранее.

В отчете пожарных сказано, что по прибытии огонь локализовали на 150 кв. м. Пожар тушили 26 пожарных и 4 единицы техники.

В результате пожара пострадавших нет. Однако в постройке, как заявлял сам Цой, сильно обгорел предбанник.

Сейчас дознаватели территориального отдела надзорной деятельности и профилактиктической работы выясняют причину случившегося. Предварительно, пожар возник из-за короткого замыкания.