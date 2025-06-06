Назван возможный мотив убийства волонтера «Лизы Алерт» Марии Лубсановой

Экс-супруг волонтера «Лизы Алерт» Лубсановой мог убить ее из ревности

В Бурятии жестоко убили Марию Лубсанову — известного волонтера отряда «Лиза Алерт» с позывным Манюня. По предварительной информации, в совершении преступления подозревается ее экс-супруг, который после содеянного свел счеты с жизнью, сообщает «Царьград» .

Тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями в области груди и рук было обнаружено накануне вечером в лесу вблизи села Ключи. Неподалеку было найдено тело мужчины. Предварительно, жертвой оказалась Мария Лубсанова, а виновником трагедии — ее бывший муж Батор.

По имеющейся информации, мужчина устроил засаду бывшей жене в центре населенного пункта, после чего насильно увез ее на автомобиле в лес, где и совершил убийство. Предполагается, что мотивом преступления стала ревность.

Мария Лубсанова была широко известна своей активной волонтерской деятельностью. Она работала корреспондентом в районной газете «Жизнь Иволги» и на протяжении многих лет принимала участие в поисковых операциях «ЛизыАлерт».

Кроме того, Лубсанова была награждена медалью за оказание помощи российским военнослужащим. Долгое время она находилась в Мариуполе, в зоне проведения СВО.

«Ее жизнь была ярким примером самоотверженности, мужества и бесконечной преданности делу помощи людям», — отметили коллеги Манюни из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и выразили искренние соболезнования семье и друзьям погибшей.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств произошедшей трагедии. Детали происшествия уточняются.